أطفال دعمهم الرئيس باحتفالات «قادرون باختلاف».. من «مهند» المعحزة لـ«محمد» المذيع

على مدار نسخ «قادرون باختلاف»، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يداعب الأطفال من أصحاب الهمم، موجهًا إليهم كلمات الشكر والتشجيع المستمر، وخلال حفل اليوم، أشاد الرئيس بالطفل المذيع محمد محمود، مقدمًا إليه الدعم، إذ قال: «يا محمد يا محمود، أنت مذيع جميل جدًا.. أنت غلبت الأستاذ كريم».

الرئيس يدعم «الطفل المعجزة» أحمد تامر

خلال حفل «قادرون باختلاف»، العام الماضي، تحدث الرئيس السيسي للطفل أحمد تامر، الملقب بالطفل بالمعجزة، بعد افتتاحه الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، إذ قال له: «ربنا يحميك من كل شر وسوء»، مُضيفًا: «ربنا يوفقك يا أحمد، وبهني والدك ووالدتك.. أنت عارف أنت حافظ إيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم، لكن الفهم كمان مهم، صحيح إحنا محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، لازم كل أسرة تهتم بده».

إشادة بصاحب فكرة مادة «احترام الآخر»

أشاد الرئيس السيسي، خلال حفل قادرون باختلاف عام 2019، بالطفل مهند عماد، صاحب فكرة تدريس مادة احترام الآخر في المدارس، إذ طلب الطفل أثناء الحفل تدريسها، فرد عليه الرئيس، قائلًا: «معلش.. يا مهند.. إحنا هنعملها فورًا».

السيسي يداعب «طارق»: قدم لنا فقرة كوميدية

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاب من ذوى الهمم، اسمه أحمد طارق، 25 سنة، بطل سباحة وألعاب قوى، إذ قدم الشاب نفسه خلال الحفل، قائلًا: «أنا بطل سباحة وألعاب قوى وفنان كوميدي»، فداعبه الرئيس ضاحكًا: «بس أنت يا أحمد دلوقتي بتحط نفسك في خانة إنك لازم تقدم لنا فقرة كوميدية».

الرئيس السيسي يشهد حفل قادرون باختلاف 4

أقيمت النسخة الرابعة من حفل قادرون باختلاف اليوم، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل، إذ أكد خلاله «أن مصر تنجح بفضل الله، وهتبقى قد الدنيا».