ذكرى ميلاد عبدالمنعم مدبولي: أكثر من 200 عمل أبرزها دكتور خشبة وحسب الله

101 عامًا تمر على ميلاد الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في القرن الماضي، صاحب مدرسة خاصة، أُطلق عليها «المدبوليزم»، سنوات طويلة عاشها في رحاب الفن منذ بداية الخمسينيات، حتى رحيله عن الدنيا عام 2006، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ200 عمل، بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.

ذكرى ميلاد عبدالمنعم مدبولي

من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «شاطئ المرح، الزوج العازب، حواء والقرد، التلميذة والأستاذ، ابن الحتة، المراية، أصعب جواز، في الصيف لازم نحب، احترسي من الرجال ياماما، مولد يا دنيا، ألف بوسة وبوسة، حب في الزنزانة، احنا بتوع الأتوبيس».

مع رفيق دربه وصديقه فؤاد المهندس، قدم عددًا من الأعمال أبرزها «اقتلني من فضلك، مطاردة غرامية، غرام في أغسطس، المليونير المزيف».

أبرز الشخصيات

من أشهر شخصيات عبدالمنعم مدبولي على شاشة السينما، تجسيده شخصية الدكتور خشبة الطبيب النفسي، في فيلم «مطاردة غرامية» ومن نصائحه بالفيلم لمريض بعيادته وجعله يردد عبارة «أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل»، وشخصية حسين، أب لعدد كبير من الأولاد في فيلم «الحفيد» ومن أبرز عباراته بالفيلم «الوفتيك لازم البوفتيك عشان محدش يقول حاجة».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها «أبنائي الأعزاء شكرًا»، وتجسيده شخصية باب عبده، والذي أصبح اللقب الذي يطلق عليه بالوسط الفني، بخلاف فوازير جدو عبده، وأصبح أيضًا لقبًا ملاصقًا من قِبل الأجيال الصغيرة.

ومن أبرز المسرحيات «ريا وسكينة» وتجسيده شخصية «حسب الله»، أمامى شادية وسهير البابلي وأحمد بدير، من إخراج حسين كمال، بخلاف مسرحيات «لوكاندة الفردوس، نمرة 2 يكسب، مطار الحب».