ضبط تاجر مخدرات بحوزته أسلحة نارية وبيضاء في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات.

ضبط فرد خرطوش بحوزة المتهم

كما تم ضبط فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار وكمية من مخدري «الحشيش والآيس»، وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية.