«الداخلية» تعلن قبول 2959 طالبا في كلية الشرطة 

أعلنت أكاديمية الشرطة، نتيجة كلية الشرطة، منذ قليل، وتم قبول 2959 طالبا بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية.

نتيجة كلية الشرطة لعام 2023

وشرحت أكاديمية الشرطة، أهداف وخطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلا ومعيارا وتحديا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة.

تطوير الخدمة التعليمة لطلاب الشرطة

وشرحت أكاديمية الشرطة أهداف كلية الشرطة التعليمية في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التي تتمثل في كل من: «أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة»، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمني وبما يسمح بتكوين كوادر تناسب احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسي ملائم للطالب يلبي طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية بهدف إعداد منتج أمني يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها نظرا لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستوريا وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة.

أهداف كلية الشرطة

وتهدف كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة في كل العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقي بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني على نحو يحقق التميز لخريجيها في المستوى العلمي والمعرفي والمهاري والبدني، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التي تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.