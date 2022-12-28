رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بولندا تعلن استقبال 8.7 مليون لاجئ أوكراني منذ 24 فبراير الماضي

كتب:

أ ش أ
12:45 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
لاجئين أوكرانيين

لاجئين أوكرانيين

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، عن استقبال 8 ملايين و735 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وذكرت النشرة الإنجليزية لـ«راديو بولندا» أن 26 ألفا و300 لاجئ وصلوا من أوكرانيا، أمس الثلاثاء، فيما غادر البلاد 27 ألفا و200 عائدين إلى وطنهم، ليتجاوز عدد العائدين 6.9 مليون شخص.

كانت بولندا مررت مشروع قانون في مارس الماضي، يسمح بتقديم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، مع كفالة حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم.

اقرأ المزيد:

مفوضية اللاجئين: أوكرانيا قد تشكل أكبر أزمة لاجئين في أوروبا

طارق الخولي يشيد بحقوق الإنسان في مصر: «غيرنا عايش في معسكرات لاجئين»

واشنطن توقف مؤقتا رحلات تقل لاجئين أفغان بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة

كوريا الجنوبية: استقبال الأفغان كـ«أشخاص ذوي جدارة» وليس لاجئين
بقلم أ ش أ