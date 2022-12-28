بولندا تعلن استقبال 8.7 مليون لاجئ أوكراني منذ 24 فبراير الماضي

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، عن استقبال 8 ملايين و735 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وذكرت النشرة الإنجليزية لـ«راديو بولندا» أن 26 ألفا و300 لاجئ وصلوا من أوكرانيا، أمس الثلاثاء، فيما غادر البلاد 27 ألفا و200 عائدين إلى وطنهم، ليتجاوز عدد العائدين 6.9 مليون شخص.

كانت بولندا مررت مشروع قانون في مارس الماضي، يسمح بتقديم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، مع كفالة حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم.