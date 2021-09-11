واشنطن توقف مؤقتا رحلات تقل لاجئين أفغان بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها أوقفت مؤقتا الرحلات التي تقل لاجئين من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة بين اللاجئين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعلقت السلطات الأمريكية، جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة المخصصة لنقل المواطنين الأفغان الذين تم نقلهم إلى قاعدتين رئيسيتين في الخارج بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية.

وحذر مسؤول أمريكي من أن الخطوة سيكون لها تأثير بالغ على عملية الإجلاء، وقالت وثيقة حكومية، إن مصلحة «الجمارك وحماية الحدود» الأمريكية، أصدرت القرار بتوصية من «مراكز السيطرة على الأمراض»، لوقف الرحلات القادمة من قاعدتين عسكريتين ألمانيا وقطر.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن 19 أمريكيا كانوا على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية من العاصمة الأفغانية «كابول» إلى عاصمة قطر «الدوحة»، موضحا أن أمريكيين اثنين و11 مقيما في أفغانستان غادروا برا إلى دولة ثالثة بمساعدة الحكومة الأمريكية.

تصوير قاعدة «بليس» التابعة للجيش الأمريكي في مدينة إل باسو بـ تكساس تؤوي أفغانيين

بدورها، أتاحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصوير قاعدة «بليس» التابعة للجيش الأمريكي في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الواقعة وسط جنوبي البلاد، تؤوي أفغانا تم إجلاؤهم جوا، ويخضعون للفحوص الطبية في القاعدة المذكورة.

وشهدت الجولة والتي استمرت 3 ساعات، أول إطلالة للإعلام عليها بين 8 قواعد تأوي أفغانا ممن تم إجلاؤهم بعد سيطرة حركة «طالبان» على أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن الضربة الأمريكية الخاطئة في العاصمة الأفغانية «كابول»، إن الغارة استندت إلى معلومات استخباراتية جيدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الورسةي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، جون كيربي: «ما زلنا نعتقد أنها حالت دون وقوع تهديد وشيك لمطار(كابول الدولي) وإلى رجالنا ونسائنا الذين كانوا يخدمون في المطار».

وكان «البنتاجون»، أوضح أنه أحبط هجومًا جديدا خطط له تنظيم «داعش» الإرهابي خلال غارة بطائرة بدون طيار في 29 أغسطس الماضي، فيما ظهر تحليل بالفيديو أن واشنطن ربما استهدفت عن طريق الخطأ أحد عمال الإغاثة وليس مقاتلي التنظيم في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 مدنيين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة.

بدورها، أرسلت باكستان، أمس الجمعة، الشحنة الثانیة من المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والأدوية إلى أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

باكستان: إرسال الشحنة الثانیة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية، أن الشحنة الثانیة من المساعدات الإنسانية تم إرسالها عبر طائرة شحن جوي «سي 130» تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وقامت السفارة الباكستانية في كابل بتسليمها للمسئولين في الحكومة الأفغانية.

وأضافت المصادر، أن هذه المساعدات تم إرسالها إلى إقليم قندهار الواقع جنوب البلاد، وتهدف إلى دعم الشعب الأفغاني.

بدوررها، عرضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، لقطات من حياة عناصر «طالبان» في قصر نائب الرئيس السابق للبلاد المارشال عبدالرشيد دوستم، بعد استيلاء الحركة على عاصمة البلاد «كابول».

وقال أحد عناصر «طالبان» للصحيفة الأمريكية، وهو يستعرض حوض المسبح والساونا في القصر، إنه على الرغم من العيش في المدينة، هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا المكان، فيما أوضح آخر، من بين سكان القصر الجدد الذين يبلغ عددهم حوالي 150 شخصا: «عشنا كل حياتنا في الجبال والصحاري. شعبنا ليس لديه ما يأكله، ويعيش تحت تهديد السلاح».

وأضاف: «أما رجال السياسة والأغنياء وأصحاب السلطة، فقد بنوا لأنفسهم مثل هذه المنازل بعد أن سفكوا دماء الآخرين».