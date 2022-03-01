مفوضية اللاجئين: أوكرانيا قد تشكل أكبر أزمة لاجئين في أوروبا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في أوكرانيا قد يصبح أكبر أزمة لاجئين في أوروبا خلال هذا القرن، إذ يعتقد أن أكثر من 600 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا، بسبب الغزو الروسي لبلادهم، ما دفعهم للهروب إلى البلدان المجاورة، مضيفة أنها تقوم بحشد الموارد للاستجابة بأقصى سرعة وفعالية ممكنة للتعامل مع تلك الأزمة الكبيرة.

نداء للحصول على 1.7 مليار دولار

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه في وقت سابق أصدرت المفوضية نداء للحصول على 1.7 مليار دولار كمساعدات، وتقدر أن 12 مليون شخص داخل أوكرانيا قد يكونون في حاجة إلى الإغاثة والحماية، ومن المتوقع أن يحتاج أربعة ملايين آخرين من اللاجئين إلى المساعدة في البلدان المجاورة، كما نقل البيان عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، قوله: «بينما رأينا تضامنًا هائلاً وكرم ضيافة من البلدان المجاورة في استقبال اللاجئين، بما في ذلك من المجتمعات المحلية والمواطنين العاديين، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لمساعدة الوافدين الجدد وحمايتهم».

المساعدة النقدية للأشخاص الأكثر احتياجا

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، من المقرر أن يتضمن برنامج المساعدة التابع لها المساعدة النقدية للأشخاص الأكثر احتياجا، والمساعدة الغذائية، والمياه والصرف الصحي، ودعم خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ومساعدة المأوى لإعادة بناء المنازل المتضررة.

ومن المقرر أن يستخدم 1.1 مليار دولار من التمويل لمساعدة ستة ملايين شخص داخل أوكرانيا، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفقًا للمفوضية، وأضاف البيان: «ستحتاج مجموعات المساعدة إلى وصول آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال التشغيلي».