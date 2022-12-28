قناة «القاهرة الإخبارية»: إعلان نتائج طعون الانتخابات التونسية بعد 5 أيام

قال نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية سجلت 57 طعنا، وأحالتها إلى المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن تلك الطعون في الطور الابتدائي وتستمر إجراءات البت لمدة 5 أيام.

19 يناير الحد الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية بالدور الأول

وأضافت «رمضان»، خلال حوارها عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد 5 أيام سيتم إعلام المترشحين الذين تقدموا بهذه الطعون بنتائج الأحكام القضائية الابتدائية خلال 48 ساعة، ومن ثم التوجه للمحكمة الاستئنافية لاستئناف الطعون الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

وأشارت، إلى أن 19 يناير المقبل هو الحد الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية المتعلقة بالدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر الجاري وذلك وفقًا للقانون.

الهيئة تتمنى ارتفاع نسب مشاركة المواطنين

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، أنه من المقرر دخول وتنظيم العملية الانتخابية في دورها الثاني للانتخابات التشريعية من انطلاق الحملات الدعائية وغيرها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدول الأول.

وأكملت، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تتمنى ارتفاع نسب مشاركة المواطنين وإقبالهم على الانتخابات في الدور الثاني، إذ كانت الإقبال كان ضعيف للغاية في الدور الأول وكان بنسبة 11.22%.