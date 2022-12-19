«انتخابات تونس»: مؤشرات بفوز 21 مرشحا بالتشريعية وجولة ثانية في 133 دائرة

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، محمد التليلي المنصري، إن المعطيات الأولية لفرز صناديق الاقتراع بالانتخابات التشريعية، تظهر فوز 21 مرشحا في الجولة الأولى، لتشمل بذلك الجولة الثانية من الانتخابات 133 دائرة، من أصل 161 دائرة.

الفائزون بالجولة الأولى من الانتخابات

أضاف المنصري، في تصريح اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تعلن الهيئة مساء اليوم، نتائج الجولة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن هناك 19 فائزا في هذه الجولة خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها مرشحان اثنان أو مرشح وحيد.

فتح باب الطعون على النتائج الأولية

تابع متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون على النتائج الأولية للجولة الأولى غدا الثلاثاء، وتستمر المنازعات لمدة شهر كامل، ليتم بعد ذلك مباشرة الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الجولة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية للجولة الثانية في 20 يناير المقبل.