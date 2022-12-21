انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي «فيلمي الوثائقي الأول» في تونس

تنطلق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي «فيلمي الوثائقي الأول» في تونس، يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، لعرض التجارب الأولى لصناع الأفلام الوثائقية من مختلف أنحاء العالم، وقالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن نحو 18 فيلمًا وثائقيًا من 10 دول إنتاجًا وإخراجًا تشارك في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، إضافة إلى ورش تتعلق بصناعة الأفلام الوثائقية وكتابة هذا النوع من السينما.

أفلام المهرجان ب

ومن بين الدول المشاركة إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمغرب وسوريا ومالي وكوبا والبيرو وإيرلندا، فيما لا تشارك تونس بـ أفلام في هذا المهرجان بحسب القائمة الأولية التي نشرت عند الإعلان عن المهرجان، حسبما نقلت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس.

مهرجان الفيلم الوثائقي الأول بتونس

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن المهرجان سيعرض أفلاما تونسية على الهامش، لكنها ليست ضمن المسابقة الرسمية، لافتة إلى أن مهرجان الفيلم الوثائقي الأول بتونس يأتي ضمن زخم ثقافي تعيشه تونس منذ عام 2011، الذي تضاعف بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

الاحتفال بمئوية السينما التونسية

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس إلى أن اليوم تنطلق الاحتفال بمئوية السينما التونسية، ويشهد الأسبوع الجاري فعاليات كثيرة وفق ما أعلنته وزارة الثقافة التونسية.