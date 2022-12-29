9 معلومات عن الموسيقار صلاح الشرنوبي في عيد ميلاده.. عشق المهنة من شقيقه

يحتفل اليوم الموسيقار صلاح الشرنوبي بعيد ميلاده الـ65، الذي يعد واحدًا من أبرز صُناع الألحان في فترة التسعينيات، وساهم في تقديم أكبر عدد من الأغنيات الناجحة التي ذاع صيتها في هذه الفترة الذهبية، وتعاون مع كبار المطربين على رأس القائمة الفنانة القديرة وردة.

ذكرى ميلاد صلاح الشرنوبي الـ65

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الملحن صلاح الشرنوبي في يوم ميلاده، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد الإسكندرية 28 ديسمبر عام 1957.

- بالرغم من دراسته بكلية الهندسة إلا أنه عشق الموسيقى، من خلال شقيقه الأكبر سيد الشرنوبي، الذي كان يعمل في مجال التأليف الموسيقي.

تعلم العزف على العود مبكرًا

- في المرحلة الإعدادية تعلّم العزف العود من خلال الآلة التي كان يمتلكها شقيقه الكبير فاروق الشرنوبي.

- احترف المزيكا في نهاية الثمانينيات مع مجيئه للقاهرة والعيش بها.

- نجح في أن يقدم الفنانة وردة بشكل مختلف في التسعينيات، ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها ببصمات صلاح الشرنوبي وتجاوز عددها الـ 50 أغنية «بتونس بيك، جرب نار الغيرة، مواسم، ياليل، حرمت أحبك».

- عام 2006 أنتج مسلسل أن الآوان، للفنانة وردة ولكن خسر جميع أمواله، ووصف هذه التجربة في تصريحات تليفزيونية بأنها كانت قاسية جدًا.

- من أبرز الأغنيات التي لحنّها صلاح الشرنوبي «كلام الناس، إرضى بالنصيب، مغرم يا ليل، توأم روحي، سيدتي الجميلة، وحياتي عندك، الأسامي، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، كبريائي، مخلصالك، ملهمش في الطيب، تصور بحبك، لعلمك إنت، ع البال، بحب في غرامك، كرهتك».

- ومع الفنانة الكبيرة نجاة قدّم عددًا من الأغنيات أبرزها «اطمن»، كما تعاون مع الفنان اللبناني الكبير وديع صافي منها أغنية «يا حبيبا».

- في عام 2012 تعرض للخطف من قِبل بعض المسلحين، الذين طلبوا فدية تقدر نحو 2 ملايين جنيه، بعدما أوهمته مطربة مبتدئة أثناء تسجيل أغنية في الاستديو الخاص بتوصيلها، وفي منطقة مهجورة طلبت منه التوقف بسيارته، وفي هذه الأثناء هجم عليه مسلحين، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحريره والقبض على المتهمين.