5 طرق لحماية حسابك الشخصي من القرصنة الإلكترونية.. ابتعد عن الواتس الذهبي

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة الحسابات الإلكترونية بشكل كبير، وعلى الرغم من أنها مشكلة معروفة الأغلبية لا يدركون مدى خطورة الاستهانة بها.

وبشأن ذلك، قال أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك خطوات بسيطة عن كيفية حماية الحسابات من القرصنة الإلكترونية، مضيفا: «دخولك علي الإنترنت بمثابة نزولك للشارع».

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك ما يسىمى بالهندسة التكنولوجية الاجتماعية، عبارة عن فن اختراق عقول البشر ومعرفة معلومات عنهم بطريقة خبيثة، لا يمكن كشفها، ومن خلال بعض مواقع التخمين يمكن بسهولة الوصول لكلمة السر الخاصة بك.

ونصح «طارق» باتباع مجموعة من الخطوات التي يمكن استخدامها لتأمين البيانات بقدر الإمكان، وهي كالتالي:

- التأكد من سلامة أي رابط قبل تصفحه عن طريق موقع virus total.

- تحميل تطبيقات مضادة للكشف عن أي فيروسات على الهاتف، وحذفها بشكل دوري مثل malware bytes.

- عدم تحميل أي برامج من مصادر خارجية، مثل الواتساب الذهبي، والنسخ الأخرى الشبيهة، فتلك التطبيقات ممنوعة من المتاجر الرئيسية مثل بلاي ستور وجوجل بلاي، لأنها معدلة برمجيًا، ويجرى من خلالها الاطلاع على كل الرسائل و الصور والبيانات الخاصة بك، وعلى الرغم من التحذير المستمر، إلا أن من كل 10 أشخاص يمكن أن تجد 4 على الأقل يستخدمون تلك النسخ اتباعًا لأهوائهم الشخصي.

- كلمة السر الصحيحة عبارة عن 16 عنصرا، من ضمنها أرقام وحروف صغيرة وكبيرة ورموز ، ولا يمكن أن تضيع حساباتك، لطالما كانت مرتبطة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف.

- يمكن اختراق حساباتك عن طريق بريد إلكتروني متعلق بفرصة عمل، حضور مناسبة معينة، الإعلان عن منتج، خاصة إذا كنت شخصية مشهورة أو تمتلك عدد كبير من المتابعين.