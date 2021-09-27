النيابة الإدارية تطلق تطبيقا إلكترونيا بخدماتها على الهواتف الذكية

في إطار استراتيجية النيابة الإدارية لتطوير العمل بالنيابة، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة؛ أطلقت النيابة الإدارية الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store) الذي من خلاله يستطيع المواطنين تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية.

طرق التواصل الإلكتروني مع النيابة الإدارية

ويمكن التواصل مع النيابة الإدارية من خلال الخط الساخن (161172) والبريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg، و«واتساب» رقم (010506018883) أو من خلال الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps). ويمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط.

يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيه إحدى الهيئات القضائية تطبيقا خاصا بها لسهولة تقديم الخدمات إلى المواطنين، حيث سبق وأصدرت وزارة العدل تطبيقا إلكترونيا يحمل عنوان «أرغب في عمل توكيل»، الذي يتيح عدد من خدمات وزارة العدل من خلاله.

تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

ويمكن من خلال التطبيق، استخدام خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك حجز موعد مسبق في إحدى فروع الشهر العقاري وأيضا معرفة مدى ازدحام الفروع من عدمها، كما يتيح أيضا ترجمة الوثائق والعقود المشهرة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى إصدار توكيلات الشهر العقاري على اختلاف أنواعها، سواء كانت توكيلا عاما رسميا، أو توكيلا عاما شاملا، أو توكيل بيع أو إدارة سيارة.

وكانت وزارة العدل في الفترة الأخيرة، عملت على ميكنة عدد كبير من فروع الشهر العقاري والتوثيق، وأتاحت أيضا عددا من خدماتها على منصة مصر الرقمية للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل أسهل وأسرع.