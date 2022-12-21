تطبيقات على هواتف iPhone قد تخترق خصوصيتك.. اعرف كيف تحمي نفسك

يحتوي جهاز iPhone على إعدادات تتحكم في ضبط تتبع التطبيقات لموقعك، فمن الممكن أن ترى بعض التطبيقات مكانك بدقة الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للخصوصية واستيلاءً على البيانات الشخصية.

عند استخدام تطبيق على جهاز iPhone الخاص بك، تحتاج أحيانًا إلى منحهم أذونات، مثل واتساب الذي يحتاج إلى الوصول إلى الميكروفون لإرسال رسائل صوتية، وفيس بوك الذي يحتاج الوصول إلى الكاميرا لتحميل الصور.

وتسعى المواقع للحصول على البيانات الشخصية للمستخدم، فعلى سبيل المثال تحتاج لعبة Pokemon Go إلى معرفة مكان عملك بشكل صحيح، وهناك نوعان من مشاركة الموقع هي الموقع التقريبي، ويكون كافيًا في بعض الحالات، والموقع الدقيق والذي تحتاجه سيارات الأجرة لمعرفة موقعك الدقيق لنقلك لمكان آخر، بحسب thesun البريطانية.

كيفية التحكم في الموقع الدقيق

للتحكم في جميع بيانات موقعك، انتقل إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم خدمات الموقع، ومنها يمكنك إدارة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك تحت أي ظروف، فإذا كان أحد التطبيقات يستخدم الموقع الدقيق، فيمكنك تشغيله أو إيقاف، ويمكن اتباع هذه الإجراءات لتمكين تطبيقات iOS استخدام موقعك مرة واحدة فقط، أو أثناء استخدام التطبيق فقط.

ينصح بتقليل مشاركة الموقع إلى الحد الأدنى

ويعد الموقع الدقيق آمنًا إذا كان تطبيقًا موثوقًا به وكان واضحًا سبب حاجته إلى موقعك فلا داع للقلق، إلا أنه ينصح دائمًا بتقليل مشاركة الموقع إلى الحد الأدنى، كما يسمح الموقع الدقيق لميزات رائعة بالعمل بشكل صحيح من الجيد وجودها، ومن المهم توخي الحذر بشان ما تشاركه عبر الإنترنت، وضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى تضمين موقعك في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كانت هناك تقارير للشرطة في عن أشخاص انتهى بهم المطاف كضحايا للجريمة بسبب الإفراط في المشاركة عبر الإنترنت، وفي أغسطس 2022 بدأت المنشورات الفيروسية في الانتشار تقول إن اللصوص كانوا يستغلون إعداد الموقع الدقيق على Instagram للعثور على الأهداف.