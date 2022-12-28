«المركزي» يعلن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لـ2023

أعلن البنك المركزي المصري، جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، للعام 2023، التي تُعنى ضمن مهامها مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بشكل دوري ومعلن سلفاً.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2023

بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2023، المنشور على موقع البنك المركزي المصري، فإن اللجنة التي يرأسها المحافظ حسن عبد الله، تعقد 8 اجتماعات خلال العام المقبل، ما لم تعقد اجتماعات استثنائية.

أول اجتماعات «المركزي» 2 فبراير

تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها خلال 2023، يوم 2 فبراير المقبل، ثم تنعقد 30 مارس 2023، و18 مايو 2023، ثم في 22 يونيو 2023، ثم 3 أغسطس 2023، وفي 21 سبتمبر 2023، وكذلك في 2 نوفمبر 2023، على أن يكون آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 21 ديسمبر 2023.

8 اجتماعات خلال 2022

في آخر اجتماعات «اللجنة» خلال 2022، جرى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 3%، ليصل إلى 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، وخلال العام الجاري، عقدت «اللجنة» 8 اجتماعات، بدأت في 3 فبراير الماضي، وصولاً لـ22 ديسمبر الجاري.

تعافي النشاط الاقتصادي

بحسب آخر بيانات «المركزي»، تعافي النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث من 2022، بعدما سجل الاقتصاد نمواً 4.4% مقارنة بـ3.3% خلال الربع الثاني، وواصلت معظم المؤشرات الأولية تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من 2022.