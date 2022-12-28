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عاجل.. السيسي عن المشاركة في كأس العالم: الحلم لن يتحقق دون إصرار

كتب:

شريف سليمان
01:25 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الإنجازات لن تتحقق دون جهد وإصرار، وأسر القادرون باختلاف مثال على الإصرار على النجاح والتفوق، وذلك ردا على سؤال الطفل «محمود أحمد»، بطل مصر في ألعاب القوى من نادي فرسان الإرادة ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، عن رسالة الرئيس إلى الكرة المصرية من أجل المشاركة في كأس العالم، وذلك ضمن فقرة «اسأل الرئيس» ضمن احتفالية «قادرون باختلاف».

وأضاف الرئيس السيسي، أنّه إذا أردنا التفوق في الكرة فيجب أنّ ندرب الشباب جيدا، كما يجب التكامل بين الدولة والأسرة والشباب القادرين على هذه اللعبة، كي نحقق ما نريده.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الشباب الراغب في لعب كرة القدم والتفوق والمشاركة في كأس العالم، يجب أن يعلم أنّ الرحلة طويلة وتحتاج إلى كثير من الجهد للوصول إلى الحلم، فالأمر لا يعتمد على المدربين الأكفّاء فقط، لكنها منظومة متكاملة بين الدولة واللاعبين وأسرهم، لتحقيق ما نحلم به.

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بقلم شريف سليمان