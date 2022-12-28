«طاقة النواب»: الدولة حققت نجاحات كثيرة لذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور الدائم والمشاركة في فعاليات «قادرون باختلاف»، ومنها النسخة الرابعة، يعكس اهتمام وحرص الدولة على هذه الفئة المهمة والمتميزة من أبناء مصر مع تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

مؤتمر سنوة تحت عنوان «قادرون باختلاف»

وقال «عوض الله» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسى حرص على أن يكون ذوي الهمم شريكا أساسيا في كل المحافل والفاعليات الرئاسية، وحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة، بل ودعم ت مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أبرز التحركات تمثلت في تنظيم مؤتمر خاص سنويا، تحت عنوان «قادرون باختلاف»، لإبراز مدى النجاح والتقدم في شأن دمجهم ورعايتهم، وإقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020»، تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة، لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة.

وأضاف النائب حسام عوض الله، أن جميع الجهات المعنية بالدولة عملت وفق توجيهات الرئيس السيسي، على وضع المزيد من البرامج والخطط، وإجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تنفذها الدولة، ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

قادرون باختلاف

وشدد «عوض الله» على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، حققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من أجل صالح ذوي الهمم، من خلال مبادرات رئاسية وحكومية، وتشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، منها تعديل قانون ذوي الهمم إلى مسمى «قادرون باختلاف»، قانون رقم 200 لسنة 2020، ونصت التعديلات على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، لتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأوضح أنه جرى إنشاء صندوق دعم الأشخاص ومساعدتهم ودمحهم في المجتمع والمساعدة الاقتصادية، حتى دعمهم ثقافيا واجتماعيا، مشيرا إلى إصدار 10 تعديلات لقوانين، منها «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة تعرضهم للتنمر، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات، وحدد الحد الأدنى للصرف»، وغيرها لصالح قادرون باختلاف.