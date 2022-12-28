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السيسي عن احتفاليات قادرون باختلاف: أحلى أيام حياتي

كتب:

نرمين عفيفي
01:11 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجهت رحمة ممدوح طالبة بأكاديمية الفنون، وتقوم بالتمثيل والغناء وتقديم الاستعراضات ولاعبة كرة قدم، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فقرة اسأل الرئيس باحتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة تحت شعار «لينا مكان» في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «إيه أكتر حاجة فرحتك وحضرتك رئيس؟».

ورد الرئيس: «أكتر حاجة بتفرحني وبيبقى يوم جميل هو اليوم اللي ببقى فيه هنا معاكم، ومش بفرح بمزاجي.. لأ بلاقي نفسي فرحان بيكو، ربنا بيجعلكو فرح ليا، ولو الناس تعرف كانت العربيات تقف وأنتو بتعدو والأبواب تتفتح لكم، كل سنة بفرح أوي باليوم ده ببقى قاعد معاكم وبخرج كأني اتغسلت».

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