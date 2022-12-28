لجنة الصناعات بـ«المهندسين»: تيسيرات «سيارات المغتربين» خطوة مربحة للجميع

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، جاءت استجابة لطلبات المصريين بالخارج، إذ أن الاقتصاديين يفسرون مثل هذه القرارات بانه مشروعات رابحة، أي أن الربح سيعود على الأطراف كافة.

عدم وجود حد أعلى لسعر السيارة

وأضاف عسكر في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن القواعد والشروط الأولى التي وضعتها الدولة كانت تمثل صعوبة لبعض المقيمين بالخارج، وهو ما دفع الدولة للتصرف بإيجابية وتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن أبرز القرارات الميسرة التي اتخذتها الدولة هو عدم ووجود سقف لأسعار السيارات القادمة من الخارج وهو أمر جيد، «عايز تجيب عربية بـ 100 ألف.. هات بـ 200 ألف هات وبـ 2 مليون هات».

إتاحة إحضار سيارة لكل فرد بالأسرة المغتربة

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن من التيسيرات الكبيرة التي قدمتها الدولة، قدرة المغتربين على إحضار أي عدد من السيارات دون تحديد حد أقصى، إذ أنه يمكن لكل أفراد الأسرة التي لديها أي إقامة بأي دولة استقدام سياراتهم، كالزوج والزوجة والأولاد فكل فرد منهم من حقه أن يحضر سيارته الخاصة.