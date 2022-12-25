«عمار يا إسكندرية».. الأهالي يزيلون السيارات العالقة بمياه الأمطار

شهدت مناطق كرموز وغربال وغيط العنب بأحياء وسط وغرب الإسكندرية اليوم، حالات غرق بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية على مدار الساعات الماضية، ما تبعه جهود بين المواطنين بعضهم البعض لتحريك وإزالة السيارات العالقة في تراكمات المياه بجانب جهود شركة الصرف الصحي لتصريف المياه.

وشهدت منطقة غربال في الإسكندرية تعلق أكثر من سيارة في تراكمات المياه ما تبعه اقتحام المواطنين للمياه ودفعها الخروج من المياه بشكل آمن.

جدعنة المصريين في تراكم مياه الأمطار بالإسكندرية

وأكد علي إبراهيم، 23 عامًا، أحد أبناء المنطقة، لـ«الوطن»، أن ما فعلوه كان من باب الواجب و«الجدعنة المصرية» وقت الأزمات.

وقال عادل جمعة، 58 عامًا، موظف، لـ«الوطن»، إن ابنته أحد ساكني منطقة غيط العنب في شارع الغدير، وذهب من أجل أخذها إلى منزله لحين تصريف المياه، لافتًا إلى أن المواطنين كانوا يساعدون بعضهم البعض في محبة كبرى لحين وصول رجال الصرف الصحي.

طلب إحاطة بسبب تراكم مياه الإسكندرية

وتقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في شأن تعرض الإسكندرية للغرق في أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وأشار النائب إلى أن غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد بشكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق مداخل العديد من المستشفيات والشوارع والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى غرق مناطق عديدة ومتفرقة بالمحافظة وخاصة نجع العرب وكرموز وغيط العنب ومحرم بك وغربال وتلف العديد من السيارات والبضائع بالمحال والمخازن وعدم قدرة المواطنين على الدخول والخروج من منازلهم، بالإضافة إلى وجود شلل تام فى التعامل والدخول والخروج داخل المستشفيات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.