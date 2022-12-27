تفاصيل منظومة المرور الجديدة لرصد مخالفات السيارات.. احذر

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطبيق منظومة إلكترونية جديدة على مطالع ومنازل مختلف الكباري بداية من يناير المقبل؛ بهدف رصد مخالفات الانتظار الخاطئ ‎‎التي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث، كما أنها تُعيق الحركة المرورية.

معلومات عن المنظومة الإلكترونية لرصد مخالفات السيارات عند الكباري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما يريد أصحاب السيارات معرفته بشأن منظومة المرور الإلكترونية الجديدة على مطالع ومنازل مختلف الكباري:

- المنظومة الإلكترونية ستتواجد على مطالع ومنازل الكباري.

- ترصد المنظومة مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها عدد من قائدي المركبات، وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة إلى وقوع الحوادث.

- تفعيل المنظومة الإلكترونية مع بداية العام الجديد 2023.

- سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة.

- هدف تطبيق المنظومة الحفاظ على السيولة المرورية وأرواح المواطنين والممتلكات.

الالتزام بجميع قواعد المرور

وفي السياق ذاته، أهابت وزارة الداخلية بمختلف قائدي المركبات بالالتزام بجميع قواعد المرور عن طريق تجنب الانتظار الخاطئ في مطالع ومنازل الكباري.