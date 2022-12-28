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«الجسمي» يستجيب لطلب ذوي الهمم بإعادة أغنيته: «المصري ميتقالوش لأ»

كتب:

نرمين عفيفي
01:52 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الفنان الإماراتي حسين الجسمي

الفنان الإماراتي حسين الجسمي

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية بصحبة ذوي الهمم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة حاليا تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وفور الانتهاء من الأغنية، طالب ذوو الهمم الجسمي بإعادة الأغنية مرة أخرى بهتافات «تاني.. تاني»، ليرد حسين الجسمي مستجيبا لهم: «حاضر.. المصري ما يتقالهوش لأ».

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بقلم نرمين عفيفي