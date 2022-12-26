نفاد تذاكر حفل حسين الجسمي في ليلة رأس السنة

أعلن الفنان حسين الجسمي، نفاد تذاكر حفل ليلة رأس السنة، والتي يحييها في الإمارات، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر حسين الجسمي صورة البوستر الدعائي للحفل يحمل عبارة sold out، وعلق: «عائلتي وكل أحبابي ‏نتطلع بشوق لنستقبل معا العام الجديد 2023 من مدرجي».

وطرح الفنان حسين الجسمي، منذ أيام قليلة أغنية «يارب تكون بخير»، عبر صحفته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي على فتح الله، حيث تحمل اللون الرومانسي في كلماتها.