بمشاركة حسين الجسمي.. انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» الأربعاء المقبل

قالت المهندسة أمل مبدي، الرئيس التنفيذ لحملة «قادرون باختلاف»، إنه من المقرر إطلاق الحفل الرئاسي السنوي لذوي الهمم «قادرون باختلاف»، يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن شعار الاحتفالية في نستختها الرابعة هذا العام «لينا مكان»، موضحة أنه جرى إطلاقها منذ عام 2018، لكن لم يُقام الحفل في عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

ذوي الإعاقة لهم مكانة في الجمهورية الجديدة

وشددت المهندسة أمل مبدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عبر فضائية «DMC»، أن ذوي الإعاقة لهم مكانة كبيرة في الجمهورية الجديدة، وتغيرت نظرة المجتمع لهم؛ إذ أصبح المواطنون ينظرون إليهم بشكل مختلف ويرون أن لديهم قدرات وإمكانيات مكنتهم من دخول سوق العمل، وصار لهم تواجد ودور في مختلف المجالات كالإعلام والمسلسلات.

وأشارت الرئيس التنفيذ لحملة «قادرون باختلاف» إلى أنه «بدأنا من شهر يوليو الماضي بعقد اختبارات لكل محافظات مصر لأولدنا من ذوي الهمم، وهذا العام الاحتفالية تضم أشخاص منهم مبهرين»، متمنية أن تخرج الاحتفالية بالشكل العظيم مثل كل عام، وتترك الأثر الطيب في نفوس كل المصريين وأهالي قادرون باختلاف لكي يفخروا بأولادهم.

أبرز فقرات حفل «قادرون باختلاف»

وأوضحت المهندسة أمل مبدي، أن الاحتفالية تبعث الكثير من الرسائل للمواطنين تختص بذوي الهمم، بمشاركة مجموعة من الفنانين هذا العام، على رأسهم الإماراتي حسين الجسمي الذي جاء خصيصًا لمصر لحضور الاحتفالية للمرة الثانية، بعد مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الثانية.