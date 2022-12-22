أغنية «يارب تكون بخير» لـ حسين الجسمي تقترب من 800 ألف في 24 ساعة

حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة، التي جاءت تحت اسم «يارب تكون بخير»، عبر صحفته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت بعد أيام من احتفاله بعقد قرانه.

نجاح أغنية حسين الجسمي الجديدة

ووصلت مشاهدات الأغنية في أقل من 24 ساعة إلى 800 ألف على موقع «يوتيوب»، وأغنية «يارب تكون بخير»، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي على فتح الله، وتحمل اللون الرومانسي في كلماتها.

وجرى عرض أغنية «يارب تكون بخير» من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصريا عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالإضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

كلمات أغنية «يارب تكون بخير»

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها:

يارب تكون بخير

دى أهم حاجه عندي

بعديها حاجات كتير

إنسى الزعل وعديِ

بَعدك فضي المكان

وإتقفِلت البيبان