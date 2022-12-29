«التعليم» تنتهي من عقد المقابلات الشخصية للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم، اليوم الخميس، من عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» للعام الدراسي الحالي 2022/2023، كرؤساء ووكلاء الإدارة ولجان النظام والمراقبة، المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

عقد مقابلات للمرشحين لامتحانات لدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إنه سيجرى عقد المقابلات اليوم للمشاركين في القطاع المركزي «تجاري وفندقي وصناعي»، الساعة التاسعة ونصف صباحا، في مبني قطاع الكتب التابع لوزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت شروط الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وهي كالتالي:-

-الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة، ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا.

- أن يكون كلا من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنتين شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.

- الحصول علي تقدير «ممتاز» بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدي لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة ، رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي.

ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون قد تعدى 3 سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة الذي أمضي 3 سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم التوقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشح من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.