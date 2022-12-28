مصدر بالتعليم: تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023.. منتصف يناير

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد المقترح الذي تم تحديده لبدء تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد مطالبات أولياء الأمور بمعرفة موعد إتاحة التقدم على الاستمارة.

تسجيل استمارة الثانوية العامة.. منتصف شهر يناير

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الوزارة ترغب في فتح التقديم لاستمارة الثانوية العامة، منتصف شهر يناير المقبل، بحيث يتم الاستعداد مبكرا للامتحانات، ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي، وهكذا، بحيث يتم الترتيب مسبقا، خاصة وأن الوزارة تريد أن تكون جاهزة مبكرا بكل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

استمارة الثانوية العامة.. نفس قواعد امتحانات السنة الماضية

وأضاف المصدر، أن التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة، سيكون بنفس قواعد امتحانات السنة الماضية، ولا تغيير في ذلك، لافتا إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا، وبدون شروط جديدة يتم إلزام الطلاب بها، مؤكدا أن الوزارة ستعلن موعد غلق باب التقديم، عندما تتيح الاستمارة أمام الطلاب للتسجيل.