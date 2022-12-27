«التعليم» تعلن أرقام جلوس طلاب «أبناؤنا للخارج» للعام الدراسي 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على البوابة الإلكترونية «لأبناؤنا في الخارج» على هذا الرابط.

الطلاب المصريين بالخارج

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطلاب المصريين بالخارج، الاستعلام عن أرقام الجلوس العام الدراسي الحالي، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، والضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft.

وأوضحت وزارة التعليم: إذا كنت تمتلك حساب مسبق على O365، أو لإنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail، أو الضغط على تسجيل الدخول بحساب Google، إذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق أو لإنشاء حساب جديد.