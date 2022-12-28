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السيسي يطالب ذوي الهمم بالوقوف إلى جواره أثناء إلقاء كلمته في «قادرون باختلاف»

كتب:

نرمين عفيفي
02:14 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورا تذكارية مع الأطفال والشباب من ذوي الهمم خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وقبيل البدء في كلمته الرسمية، طلب الرئيس، أن يقف الأطفال من ذوي الهمم إلى جواره أثناء إلقاء كلمته، قائلا: «المرة دي مجبتوش الولاد معايا ليه؟، هات الولاد جنبي».

وطالب الحضور في القاعة، التقاط الصور التذكارية مع الرئيس، فأجابهم قائلا: «حاضر والله أنا واقف أهو مش همشي، حاضر والله محدش يزعل، أوعدكم إني هاخد مجموعة مجموعة نتصور، وأوعدكم إني مش همشي إلا ما نتصور مع بعض والله، هقول بس كلمتين صغيرين خالص».

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بقلم نرمين عفيفي