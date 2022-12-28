قبل 31 ديسمبر.. كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية؟

مع حلول آخر موعد لسداد القسط الثاني للضريبة العقارية نهاية ديسمبر الجاري، يتساءل المكلفين بأداء الضريبة من أصحاب العقارات، بشأن كيفية حساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية قبيل انتهاء الموعد.

حساب الضريبة العقارية

وبحسب نشرة مصلحة الضرائب العقارية، المعممة على المأموريات، فإن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

ويمكن حساب الضريبة العقارية كالآتي:

1 – في البداية يتم حساب نسبة 70% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة.

2 – إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية هي 50 ألف جنيه فإن نسبة الـ70% من هذا المبلغ تساوى 35 ألف جنيه.

3 – عقب ذلك يتم طرح حد الإعفاء الضريبي الذي يقدر بـ 30 ألف جنيه من مبلغ الـ35 ألف جنيه، ليصبح القيمة 5 آلاف جنيه هو المبلغ الخاضع للضريبة.

4 – وتقدر نسبة الضريبة التي من المقرر دفعها هي = 10% من صافي القيمة الإيجارية 5 آلاف جنيه.

5 – نسبة الـ 10% لقيمة الـ 5 آلاف جنيه سيصبح لدينا 500 جنيه مستحقة للضرائب العقارية تمثل قيمة الضريبة المستحقة.

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

هناك عدد من العقارات التي لم تسري عليها الضريبة ومنها:.

أ - العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج - العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

د - الأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.