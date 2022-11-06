اعترافات عصابة غسيل الأموال في الدقهلية: «اشترينا عقارات لإخفاء فلوس المخدرات»

«حاولنا نداري فلوس المخدرات بإننا نشترى عمارات وشركات وعربيات، وعملنا كل حاجة عشان محدش يعرف يكشفنا»، هكذا بدأ المتهمون اعترافاتهم أمام النيابة العامة في واقعة غسل 36 مليون جنيه بالدقهلية نتيجة أعمال غير مشروعة نُسبت إليهم بتهمة غسيل الأموال، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحريات حول الواقعة.

تحقيقات النيابة مع المتهمين

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة: «كنا بنحاول نخبي الفلوس بإننا نشتري حاجات كتير نقدر نستثمر فيها، عشان تظهر كأنها هي مصدر الفلوس قدام الناس»، وتبين من التحقيقات قيام شخصين بمشاركة سيدة باستغلال مجال الاتجار في المخدرات من أجل تحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وحول عقوبة غسيل الأموال عقب المحامي بالنقض سمير عبدالعظيم قائلا إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات، بالإضافة المنافع الآتية من هذه المتحصلات.

وأضاف «عبدالعظيم» بأنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف تلك المواد.

أساليب إخفاء الاتجار في المخدرات

وتبين من التحريات استخدام المتهمين عدة أساليب لإخفاء التجارة غير المشروعة منها شراء أراضي زراعية وعقارات و8 سيارات وشركتين، مع العديد من الإيداعات النقدية بالبنوك بمبالغ كبيرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد ألقت القبض على المتهمين وتقدير ممتلكاتهم بحوالي 36 مليون جنيه نتيجة الاتجار بالأدوية والمواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.