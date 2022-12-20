عضو «مطوري العاصمة»: الاستثمار في العقارات أفضل من الذهب والشهادات

أكد الدكتور أحمد هندي عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن العقار سيظل أفضل استثمار موجود حالياً بعيدا عن الذهب والشهادات البنكية.

وقال هندي لـ «الوطن» أن التفكير في شراء عقار في الوقت الحالي هو الأفضل في ظل التحديات الاقتصادية وتغيرات الأسعار الناجمة عن ارتفاعات أسعار مواد الخام مؤكداً أن المكسب في العقار أكبر من الاستثمار في مجال الذهب والبورصة والشهادات البنكية.

ارتفاع معدلات البيع العقارية لدي الشركات العقارية

وتابع هندي أن معدلات الإقبال على شراء العقارات منتظمة ولن تتغير بحكم الاحتياج الفعلي للسكن بسبب حالات الزواج والحاجة لمسكن ملاءم، فضلا عن ارتفاع معدلات البيع العقارية لدي الشركات العقارية وإعلان ذلك في نتائج مبيعاتها السنوية مما يدل على أن قطاع العقارات لا يتأثر بأي تحديات اقتصادية.

وأشار عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة إلى أن القطاع هو الأوحد حالياً في مصر الذي يشهد نمواً ملحوظاً وطفرة عمرانية حقيقية، والدليل المشروعات العقارية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع وعدد هائل من مشروعات الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص ودخول استثمارات جديدة من الخارج للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

اغتنام الفرصة والترويج للعقار المصري

في ذات السياق، أكد هندي أن العقار ملاذ آمن ومخزن للقيمة ولذلك مصر لديها فرصة كبيرة في ملف تصدير العقار المصري للخارج خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات العقارية حالياً في مصر يتم تنفيذها بالنظم التكنولوجية الحديثة.

واختتم الدكتور أحمد هندي قائلا: «يجب اغتنام هذه الفرصة والترويج للعقار المصري والارتقاء بمنظومة تصدير العقار المصري بطرق غير تقليدية، من خلال نشر ثقافة تصدير العقار المصري في الخارج خاصة وأنه سيكون مصدر كبير لجذب العملات الأجنبية».