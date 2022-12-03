العثور على جثة تاجر عقارات ملقاة بشارع بالمحلة في ظروف غامضة

عثر أهالي قرية «بلقينا»، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة لشخص في العقد الرابع من العمر، ملقاة على جانبي الطريق وبها آثار دماء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملقاة على طريق قرية «بلقينا - المحلة» وعليها أثار دماء، في ظروف غامضة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلي محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة لشخص يدعى «يوسف. ال»، تاجر عقارات، وله معلومات جنائية، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى، وملقاة على طريق قرية بلقينا، وبه آثار طعنات متفرقة، وجرح قطعي في الرقبة، وذلك في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها، لضبط الجناه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة.

ندب الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.