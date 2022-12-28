رئيس وزراء باكستان: ليس لدينا خيار سوى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده ليس لديها خيار سوى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، ووصف الأمر الواقع في باكستان بأنه «مؤلم».

باكستان عاجزة عن تنفيذ برنامج صندوق النقد

ونقلت صحيفة «داون» الباكستانية اليوم عن رئيس الوزراء تأكيده في تصريحات صحفية، أن بلاده عاجزة عن تنفيذ برنامج صندوق النقد، وذلك يرجع إلى عدم وفاء حكومة باكستان السابقة بالتزاماتها إزاء الصندوق حسب قوله.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أسفه لعدم تمكن حكومته من تقديم أي دعم لأي قطاع دون مساعدة من صندوق النقد الدولي، وذكر أن الحكومة تعتزم التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في مكاتبها اعتبارا من أبريل المقبل؛ لأن ذلك يمكن أن يساعد على خفض فاتورة استهلاك الوقود التي تقدر قيمتها حاليا بما يعادل 27 مليار دولار.

تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان التي كانت مقررة خلال أكتوبر الماضي، وذلك وسط خلافات بشأن مسألة ضرورة وفاء باكستان بالتزاماتها لكي تتمكن من الحصول على دعم مالي من الصندوق الذي يطالب الحكومة الباكستانية بتقديم بيانات تفصيلية بشأن النفقات والإيرادات بما في ذلك تكاليف عمليات إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات التي تعرضت لها باكستان مؤخرا، وأن هذه التكاليف التي تقدر قيمتها بما يعادل 1.1 مليار دولار يتعين إدراجها في الميزانية الحالية، وذلك بالإضافة إلى مطالبة الصندوق للحكومة بإعادة النظر في سياسات سعر الصرف والتحقق من الالتزام بالانضباط المالي وإجراءات السيطرة على العجز في الميزانية.