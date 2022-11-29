باحث سياسي: «طالبان» تستهدف المؤسسة العسكرية في باكستان

قال شريف الشيخ، الكاتب والباحث السياسي، إنّ عمليات حركة طالبان في باكستان كانت تستهدف المؤسسة العسكرية بوجه عام، والبنية التحتية بصفة خاصة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه بعد المفاوضات بين الحركة وحكومة عمران خان أثناء توليه الحكم انخفضت هذه العمليات.

تقريب وجهات النظر بين الجيش وحركة طالبان

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية، من إسلام آباد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تغيير القيادة العسكرية في القوات المسلحة الباكستانية، يفتح الطريق أمام حركة لتنفيذ أهدافها في إسلام آباد، لافتًا إلى أن الجيش الباكستاني لم يصرح حتى الآن، بوجود محادثات بصورة مباشرة مع الحركة، لكن هناك محاولات من القوى السياسية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

فرض الشريعة الإسلامية في البلاد

وأشار الكاتب والباحث السياسي، إلى أن قائد الجيش الباكستاني المقبل سيكون له استراتيجيته تجاه حركة طالبان، مؤكدًا أن الحركة تحاول فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، والسيطرة على الأجزاء الحدودية مع أفغانستان، التي تخضع للإدارة الفيدرالية.