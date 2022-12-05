الوزراء الكويتي يدين الهجوم على سفارة باكستان في أفغانستان

أكد مجلس الوزراء الكويتي، إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

تضامن الكويت مع باكستان

وشدد مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين، على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدًا تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.