مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. 11 فئة معفاة من الكشف الطبي

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، العمل على تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، مشيرة إلى إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة والسكان، وتقديم التقرير الطبي، الذي جرى استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءً من مارس 2019 وحتى الآن.

الفئات المعفاة من الكشف الطبي لكارت الخدمات

وأوضحت التضامن في تقرير لها، أن الفئات المعفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة هم «فاقدي السمع التام، ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ، الشلل الدماغي، الإعاقات الذهنية الشديدة، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، الإعاقات المتعددة، كف البصر، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الشلل الرباعي، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم».

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ولفتت وزارة التضامن إلى أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

- يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الدمج في المدارس.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يحصل حامل كارت الخدمات المتكاملة على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.