خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022.. اعرف التفاصيل

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022، من أكثر الأسئلة التى يبحث عنها ذوي الهمم، وذلك بعد إجرائهم الكشف الطبي في مستشفيات الصحة، ومن ثم الكشف الوظيفي فى مكاتب التأهيل، لتؤكد التضامن أن هناك العديد من مزايا كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والمتمثلة في الحصول على الدعم النقدي للطفل ذوي الإعاقة حتى يبلغ سن العمل، وللأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة بشرط أن يكون من الأسر تحت خط الفقر والفقيرة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

وعن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

- أول خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والدخول على موقع وزارة التضامن من خلال الرابط المرفق هنا.

- ثاني خطوة هي إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على بحث.

- يظهر على الفور للشخص المستعلم عن كارت الخدمات المتكاملة موقف الكارت، سواء تمت الموافقة أو في حالة إذا كان قيد الدراسة.

إرسال كارت الخدمات المتكاملة من خلال شركة توصيل

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه في حالة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وفي حالة إذا تمت الموافقة من خلال الصحة على الشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات، وكذلك من قبل مراكز التأهيل أثناء إجراء الكشف الوظيفي، فسيتم إرسال بيانات الشخص من ذوي الإعاقة إلى شركة الطباعة، والتي تستغرق نحو 7 أيام عمل فعلية، ثم يتم إرسال كروت الخدمات المتكاملة من خلال شركة توصيل.

وأوضحت وزارة التضامن أن كارت الخدمات المتكاملة يستهدف مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، فقد السمع التام، متلازمة داون، فقد البصر التام، طيف التوحد، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.