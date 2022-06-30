استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة.. البدء بالكشف الطبي والوظيفي

يبحث كثير من ذوي الهمم والإعاقة، عن خطوات استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة، وتأتي أولى الخطوات بحجز كشف طبي، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يسجل ذوو الإعاقة على موقع وزارة الصحة.

وأشارت التضامن، إلى أنه تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لنحو 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم العمل على تطوير قاعدة بيانات، وإجراء ربط شبكي بين التضامن والجهات المعنية بخدمات ذوي الهمم.

خطوات استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت التضامن، أنه يتم استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- يدخل المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات على موقع وزارة الصحة من هنـــــا، لاستكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة.

- حجز موعد الكشف الطبي، وتحديد موعد ومكان للكشف الطبي.

- بعد الكشف الطبي تجري وزارة الصحة من خلال لجنة طبية متخصصة في الكشف الطبي على المواطن.

- في حالة الموافقة تعتمد وزارة الصحة التقرير الطبي للحالة وترفعه إلكترونيا.

- تستلم وزارة التضامن التقرير الطبي للحالة.

- لاستكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة، يتم إجراء الكشف الوظيفي الذي تقوم به وزارة التضامن لتأكيد نسبة الإعاقة للشخص.

- في حالة الموافقة على الحالة وثبوت استحقاقها، يتم إرسال البيانات إلى الشركة المختصة التي تم التعاقد معها لإصدار كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الهمم.

- ترسل الشركة البطاقات للأشخاص المقبولين على عناوين منازلهم.

كارت الخدمات المتكاملة.. بطاقة ذكية تُستخدم في التحويلات النقدية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة، عبارة عن بطاقة ذكية تُستخدم في التحويلات النقدية، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة لهم الحق في استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته، وكذلك نوعها ودرجتها.

أوضحت الوزارة، أنه جرى استثناء نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من النموذج الطبي المميكن، لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.