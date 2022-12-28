طلب من الرئيس السيسي اللعب للأهلي وحلمه تحقق.. من هو محمود البهواشي؟

أمنية بريئة عبر عنها شاب من ذوي الهمم، للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فقرة «اسأل الرئيس»، ضمن حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة، مشيرا إلى أنه يريد اللعب للنادي الأهلي، ليرد عليه الرئيس مازحًا: «ماتدخلنيش مع الأهلى والخطيب يا محمود.. وزير الشباب أهو بيقول لي سهلة إن شاء الله».

وبعد انتهاء الحفل كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل من خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والكابتن عجمي، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور ياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب، لتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل القلعة الحمراء.

من هو الشاب محمود البهواشي؟

- الشاب اسمه محمود أحمد البهواشي، من أوسيم بمحافظة الجيزة.

- سبق أن حضر حفلات قادرون باختلاف خلال النسخ الماضية.

- بطل مصر في ألعاب القوى، ويلعب لنادي فرسان الإرادة بأوسيم، بحسب الكابتن محمد عبد الحكم، مدير النادي.

- أكد مدير النادي لـ«الوطن»، أن محمود حقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الجمهورية في منافسات العدو «الجري» لمسافات تصل إلى 100 و200 متر، واستمر في الصدارة لأكثر من 4 سنوات.

- نال الكثير من بطولات الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية، وحقق الذهبيتين من قبل على مستوى الجمهورية.

- شارك «محمود» في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023، إذ يقول مدير نادي «فرسان الإرادة»: «كلنا مستنيين نتيجة القرعة وسفره ومشاركته في الدورة».

يضيف عبد الحكم، أن طلب محمود، من الرئيس السيسي، لم يأت من فراغ، فهو عاشقًا للنادي الأهلي منذ الصغر، ويتمنى أن يكون ضمن لاعيبه: «دائمًا في كل المسابقات بيلعب بيتشرت الأهلي».

الرئيس السيسي يشهد حفل قادرون باختلاف

أقيمت احتفالية كبرى في قاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، ضمن حفل «قادرون باختلاف» في النسخة الرابعة، تحت شعار «لينا مكان»، إذ أكد الرئيس خلال الحفل «أن مصر تنجح بفضل الله، وهتبقى قد الدنيا».