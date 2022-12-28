من هو شاب «قادرون باختلاف» الذي احتضن الرئيس السيسي؟.. مثل مصر في محافل دولية

مشهد إنساني مؤثر، شهده حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة، حيث تخطى شباب من أصحاب الهمم، صفوف الحاضرين في الحفل، ووصل لى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلم عليه واحتضنه، وسط سعادة الرئيس والحضور.

معلومات عن الشاب الذي احتضن الرئيس

- الشاب الذي احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل «قادرون باختلاف»، اسمه عمرو هريدي، من محافظة بني سويف.

- حاصل على دبلوم زراعة، ويدرس حاليًا بكلية التجارة الفرقة الثالثة التعليم المفتوح.

- يعمل بالوحدة المحلية لمركز ببا ببني سويف.

- عضو مجلس إدارة اتحاد شباب العمال فرع بنى سويف، وهو الوحيد ضمن أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الهمم.

- الوحيد أيضًا بين أفراد أسرته من أصحاب الهمم.

- يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التحدى للأشخاص ذوي الهمم.

- يعمل في العمل التطوعي، وله العديد من النشاطات، بحسب حديث رحاب هاشم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال.

وأكدت «رحاب» لـ«الوطن»، أن عمرو هريدي، كان حلم حياته مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يردد ذلك عليها كثيرًا: «كان حلم حياته إنه يقابل الرئيس، ولما جات له الدعوة كان سعيد جدًا، واتصل عليا وقال لي وهو فرحان جدًا، إنه هيروح الحفل وهيقابل الرئيس وهيحضنه».

ومثل «عمرو» مصر في مؤتمرات ومحافل دولية، في عدة دول إفريقية وأوروبية، كونه من كوادر ذوي الهمم، وفقًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال.

الرئيس السيسي يشهد حفل «قادرون باختلاف»

شهدت قاعة المنارة بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس، النسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف»، اليوم، بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل، حيث أكدً في كلمته «أن مصر تنجح بفضل الله، وهتبقى قد الدنيا».