تشييع جثامين 3 من ضحايا بيارة الصرف الصحي في البحيرة «صور»

شيع الآلاف من أهالي قرية زلط بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثامين 3 ضحايا إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلتهم، وذلك إثر انزلاقهم داخل بيارة صرف صحي، وسط صراخ وعويل ذويهم، إذ أصيب العديد منهم بحالات اغماء.

مصرع 3 أشخاص في حادث انزلاق ببيارة صرف صحي

شهدت قرية زلط بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، حادثًا مؤلمًَا، إذ لقي 3 عمال مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين بحالات اختناق جراء انزلاقهم داخل بيارة صرف صحي.

إخطار بمصرع 3 أشخاص

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار العام 3 أشخاص متوفين، و5 آخرين مصابين بحالات اختناق وجرى وضعهم في غرفة العناية المركزة، وحُفظت الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع كل من «أحمد عبدالقادر»، 28 سنة، «حمدي عبدالحميد رياض»، 25 سنة، «حسيني محمد عبدربه»، 23 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بكفر الدوار، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب كل من «أحمد سامى محمود، 30 سنة، علاء جودة إسماعيل، 28 سنة، أحمد فتحي مبروك، 28 سنة، إسماعيل صبري الكومي، 30 سنة، عبدالحي عبده عبدالحي، 22 سنة».