مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس أثناء تطهير بيارة صرف صحي بالغربية

شهدت قرية كفر عبود التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر داخل بيارة صرف صحي خاصة بأحد المنازل، وذلك أثناء أعمال التطهير والتنظيف، حيث تعرضوا للاختناق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين، والتصريح بدفنهم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمصرع 4 أشخاص وإصابة شخص آخر من أبناء قرية كفر عبود بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، مدعومة بـ6 سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين قيام مجموعة من الأهالي بالنزول إلى بيارة صرف صحي خاصة بأحد المنازل، للقيام بأعمال التطهير والتنظيف، وتعرضوا للاختناق من الغازات الناتجة، مما أدى لمصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث.

أسماء الضحايا في الحادث

وتبين أن الضحايا 4 أشخاص من عائلة واحدة، ومقيمين بقرية كوم عبود بالوحدة المحلية بقرية قرانشو بمركز بسيون في محافظة الغربية، وهم «قدري إسماعيل السلموني» و«أحمد إسماعيل السلموني» و«السيد محمد السلموني» و«أحمد رمزي سعد الدين»، والشخص المصاب يدعى أحمد سعد السلموني، وهو في حالة صحية خطيرة.