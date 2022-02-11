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مصرع وإصابة 3 أشخاص سقطوا في بيارة صرف صحي أثناء تنظيفها بالغربية

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رفيق محمد ناصف
05:35 م | الجمعة 11 فبراير 2022
بيارة صرف صحي

بيارة صرف صحي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي في قرية دفره، مركز طنطا، بمحافظة الغربية، أثناء تطهيرها وتنظيفها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يتضمن سقوط أشخاص في بيارة صرف صحي في قرية دفرة، مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

أهالي القرية حاولوا إنقاذ الضحايا

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، سقوط 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي القرية، أثناء قيامهم بأعمال تطهير وتنظيف البيارة، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، وحاول أهالي القرية إنقاذهم وإخراجهم من البيارة.

شركة المياه تغلق البيارة

ونقلت سيارات الإسعاف جثة «محمد. ا» 40 عاما، إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، مقيم قرية دفرة، مركز طنطا، ونقل المصابين وهما أيضا من أهل القرية، إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وجرى غلق البيارة وإخطار المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لاتخاذ اللازم.

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