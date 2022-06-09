انتشال جثة مقاول وعامل غرقا في بيارة صرف صحي جنوب الأقصر

انتشلت فرق الإنقاذ بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، قبل قليل، جثماني مقاول وعامل لقيا مصرعهما خلال العمل في إصلاحات داخل بيارة صرف صحي بقرية «القرايا»، دائرة مركز إسنا، تم نقل جثماني المتوفين إلى مشرحة مستشفى إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخصين أثناء تسليك بالوعة مجاري

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، العقيد مروان عاطف، يفيد بورد بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحي بمنطقة «الشيخ سعد»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء محمد عايد، مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم أحمد قورة، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد محمود صقر، من مباحث إسنا، وقيادات مجلس مدينة إسنا ومديرية الأمن، ورجال الإنقاذ النهري، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المتوفين أثناء تسلك بيارة صرف بإسنا

وتبين من خلال الفحص، أن الواقعة أسفرت عن مصرع كل من «أحمد عبيد»، 35 سنة، مقاول، و«سيد خيري»، 25 سنة، عامل تسليك بالصرف الصحي، وتم انتشال الضحيتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن جثتي المتوفين، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.