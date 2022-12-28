«التعليم»: عزل مدير مدرسة في العمرانية وجزاءات للمشرفين بعد حادث «التدافع»

قال شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة قررت عزل مدير المدرسة التي شهدت إصابة 7 طالبات في حادث تدافع بمدرسة الشهيد أحمد جمال في العمرانية، التابعة لإدارة العمرانية.

توقيع جزاءات على المشرفين بالمدرسة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّه جرى توقيع جزاءات على المشرفين بالمدرسة لإهمالهم في متابعة الطلاب، وجار استكمال التحقيق بشأن الواقعة لمعرفة أسبابها، مؤكدا أنّ الوزارة تتابع الأمر بدقة، وجميع الطلاب المصابين بمدرسة الشهيد احمد جمال بالعمرانية بخير، وتلقوا العلاج المناسب.

إصابة 7 طالبات في مدرسة بالعمرانية

وشهدت مدرسة الشهيد أحمد جمال في مجمع مدارس العمرانية، صباح اليوم، إصابة 7 طالبات في المرحلة الابتدائية بسحجات وكدمات وكسور، أثناء نزولهن من السلم بسبب التزاحم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، يفيد بإصابة 7 طالبات في المرحلة الابتدائية بسحجات وكدمات وكسور نتيجة سقوطهن من أعلى السلم في أثناء نزولهن بسبب التزاحم، ونقلت الطالبات المصابات إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.