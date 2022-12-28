محافظ بني سويف يشهد احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعددًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية ذات الصلة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت شعار «نحن قادرون»، بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

رافق المحافظ خلال الاحتفالية، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، العقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، التي تأتي امتدادًا وتفعيلا للمبادرة التى ترعاها القيادة السياسية لدعم ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بهدف تعظيم الاستفادة من اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

توزيع أجهزة تعويضية ومساعدات مالية وعينية خلال الاحتفالية

بدأت الفعالية، بتفقد المحافظ أجنحة الجمعيات المشاركة والراعية للاحتفالية، وتضمنت توزيع أجهزة تعويضية وأجهزة عرائس ومساعدات مادية وعينية وتسليم عقود إعمار منازل بالقرى الأكثر احتياجًا وعقود مشروعات صغيرة وأكشاك بالبضائع والأجهزة الكهربائية، وهدايا وحضانات وغيرها من المساعدات وأوجه الدعم التي ساهمت في توفيرها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني.

كما ساهمت مؤسسة «قدرات للأشخاص ذوي الإعاقة»، في توزيع هدايا «تي_شيرت وشهادة تقدير» لعدد 20 طالبًا من المتميزين بمدارس التربية الخاصة، وتنظيم عدد من جلسات تنمية المهارات المجانية لعدد 20 طفلًا من عمر 2 إلى 5 سنوات، و20 اختبار ذكاء وتوحد، لعدد 20 طفلًا من سن 2 إلى 6 سنوات.

محافظ بني سويف يتفقد معرض منتجات ذوي الإعاقة

كما تفقد المحافظ معرض منتجات ذوي الإعاقة، الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات.

كما تضمنت الاحتفالية بعض العروض الفنية والرياضية، التي شملت عرضًا للعبة الكاراتيه أداها أفراد من ذوي الهمم، بجانب عرض رياضي للاعبي الكرة الطائرة «جلوس»، بجانب بعض الفقرات الغنائية التي قدمها بعض طلاب مدارس التربية الخاصة، وشملت أغاني وطنية وأناشيد دينية التي حازت على استحسان الحضور، وأظهرت تميز عددًا من الطلاب ذوي الهمم في هذا المجال.