«الحياة» تعرض تقريرا عن مشاركة «الداخلية» في اليوم العالمي لذوي الإعاقة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن زيارة ضباط من وزارة الداخلية لأطفال من ذوي القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

ونظمت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية لعدد من ذوي الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن «القاهرة - القليوبية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - كفرالشيخ - البحيرة - الفيوم - بورسعيد - مطروح - الوادي الجديد - بني سويف - سوهاج - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - شمال سيناء»، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

ووجه قطاع حقوق الإنسان عدة زيارات إلى عدد من دور رعاية الأطفال الأيتام «ذوي الإعاقة» وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، إضافة إلى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.