«العربي لحقوق الإنسان»: الرئيس يضع المواطن في أولويات عمله اليومي

أشاد عبدالحواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، باهتمام الدولة بملف حقوق الفئات الأكثر ضعفا، ومنهم ذوي الهمم، قائلا: إن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناصرته شخصيا، ومتابعته لملف حقوق الإنسان، من خلال تدشينه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع أولويات الأجندة الوطنية للفئات الأكثر ضعفًا ومنهم ذوي الهمم والنساء، أمر يمثل أهمية بالغة في جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رعاية الرئيس للفئات الضعيفة في المجتمع المصري، يؤكد إرادة الدولة في استمرارها كفالة حياه كريمة للمواطن، سواء المتعلق بتمكينه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، خاصة رعاية غير القادرين والضعفاء من أبناء الوطن.

أحمد: الرئيس حريص على رعاية وتبني المبادرات الإنسانية

وأشار رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إلى أن حرص الرئيس والدولة على رعاية وتبني المبادرات الإنسانية، يعتبر من المؤشرات الإيجابية، التي تؤكد أن الإنسان وكرامته ورعايته، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، هى أولويات عمل الرئيس رغم انشغاله وتصديه لمهام متعددة.

واختتم، بأن الرئيس حريص دائما على تبني المبادرات، منها «حياة كريمة» وذوي الهمم، وغيرها من المبادرات التي تؤكد احترام الرئيس للمواطن المصري، ووفاء الدولة المصرية وتكريمها ورعايتها للفئات الضعيفة، وهو ما يطمئن المجلس العربي، أن الرئيس يضع الإنسان في أولويات عمله اليومي ومسؤولياته.

وانتهت منذ قليل، النسخة الرابعة لفعاليات قادرون باختلاف المقامة حاليا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم وتكريم المتفوقين والنماذج الإيجابية منهم.