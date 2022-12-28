مستثمر إماراتي للرئيس السيسي: أنشأنا 60 مركزا لدعم ذوي الهمم في 27 محافظة

تحدث رئيس إحدى المؤسسات الإماراتية التي تدعم ذوي القدرات الخاصة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية في معرض قادرون باختلاف، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف التي أقيمت اليوم بمركز المنارة.

وقال: «يسعدنا نكون من أولى المؤسسات التي لبت الدعوة بالحضور اليوم، ولدينا شراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكنا نستهدف إنشاء 60 مركزا لدعم ذوي الهمم خلال 3 سنوات لكننا أنشأناها خلال سنة و4 أشهر في 27 محافظة، حيث قدمنا الجلسات العلاجية والتخاطب وتنمية القدرات والتكامل الحسي وكل ذلك بالمجان، وأحمد الله على أن خدماتنا دخلت في كل بيت وقرية».